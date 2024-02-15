Niğde’de Toplu Taşıma Araçlarının Sürücülerine Kişisel Gelişim Semineri

Seminerde, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, nezaket kuralları, stres ve öfke kontrolü gibi konularda uzmanlar tarafından verilen eğitim verildi.



Niğde Belediyesi’nin, SS 51 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine üye araç sahipleri ve sürücülerinin katılımı ile düzenlenen Kişisel Gelişim ve Davranış Eğitimi Semineri , Niğde Belediyesi Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Sürücülerin motivasyonlarının artırılmasının yanı sıra, vatandaşlarla ilişkilerinde nezaket kurallarına dikkat etmeleri gerektiğinin anlatıldığı seminerde, stres ve öfke kontrolünün nasıl yapılacağı da uygulamalı olarak anlatıldı. Seminer öncesinde katılımcılara hitaben konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplu taşıma alanlarında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kent içerisinde kavşak düzenlemeleri, akıllı kavşaklar, toplu taşıma araçlarının duraklarının modernizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini anlatan Başkan Özdemir, vatandaşlara verilen toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla da belirli periyotlarda araç sürücülerine yönelik seminerler verdiklerini ifade etti.