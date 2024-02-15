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Güncel
İHA 15.02.2024 12:06

Siirt’te her yıl 500 kişi sigara bırakmak için hastaneye başvuruyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kanser Tarama Birimi Sigara Bıraktırma Polikliniğine her yıl 500 kişi başvuruyor.

Siirt’te her yıl 500 kişi sigara bırakmak için hastaneye başvuruyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kanser Tarama Biriminde görevli hemşire Hayat Erten, tütün kullanımının dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ve tütün bağımlılarına uyguladıkları tedavi yöntemleri ile sigara tiryakisi vatandaşları sigara kullanımından kurtardıklarını söyledi.

18 yaş altı sigara bağımlılarının da olduğunu belirten ve bu hastaların psikoterapi ile tedavi edildiğini dile getiren Erten; sigara içerisinde bulunan nikotinin bireylere anlık rahatlama hissi veren, ancak uzun vadede fiziksel ve psikolojik olarak ciddi zarar veren bir bağımlılık olduğunu kaydetti.

Yılda sigara için başvuran 500 hasta olduğunu aktaran Erten, "Bunların 200’ü ilk defa gelen hastalarımız oluyor. 300’ü ise kontrol amaçlı gelen hastalarımız oluyor. Bu oranın dörtte biri bayan hastalarımız oluyor. Sigarayı bırakan hasta sayısı olarak genelde yüzde 2 ile 3 oranındadır. 18 yaş altı başvuran hastalarımıza psikoterapi yöntemiyle yardımcı oluyoruz. Bırakmak isteyen ve bu konuda zorlanan hastalarımızı sigara polikliniğine bekliyoruz, gerekli her konuda yardımcı olmaya hazırız" dedi.

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