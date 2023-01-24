Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de şehit ailelerine hediye
Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi Başkanı Ömer Demir, şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit evlatlarının halıya dokunmuş resmini, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Dernek Başkanı Demir, şehit ve gazi ailelerine hizmet etmekten onur duyduklarını belirtti.
Şehit aileleri ve gazilerin kendilerini yalnız hissetmemesinin öncelikli amaçları olduğunu belirten Demir şunları kaydetti:
"23 yıldır bu cennet vatanın asil evlatları olan aziz şehitlerimizin ailelerinin ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da dernek ve vakıf yönetimi olarak ailelere hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehit aileleri ve gazilere hizmet etmekten dernek ve vakıf yönetimi olarak gurur duyuyoruz. Ne yaparsak yapalım asla ve asla şehitlerin ve gazilerin haklarını ödeyemeyiz."
Etiketler: Niğde
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