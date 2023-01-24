Dernek Başkanı Demir, şehit ve gazi ailelerine hizmet etmekten onur duyduklarını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin kendilerini yalnız hissetmemesinin öncelikli amaçları olduğunu belirten Demir şunları kaydetti:

"23 yıldır bu cennet vatanın asil evlatları olan aziz şehitlerimizin ailelerinin ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da dernek ve vakıf yönetimi olarak ailelere hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehit aileleri ve gazilere hizmet etmekten dernek ve vakıf yönetimi olarak gurur duyuyoruz. Ne yaparsak yapalım asla ve asla şehitlerin ve gazilerin haklarını ödeyemeyiz."