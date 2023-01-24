Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltında
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 585 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Topağaç Mahallesi'nde S.B'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 585 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü ile otomobilde bulunan T.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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