Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Ümmügülsüm ile çocukları Cemile ve Betül Erdoğan, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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