Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Ümmügülsüm ile çocukları Cemile ve Betül Erdoğan, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.