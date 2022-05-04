Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Samsun'da Emre U'nun (31) kullandığı 80 ABE 973 otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde refüje çarptı.
Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra Abdal Deresi'ne devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Görkem D. (19), Volkan U. (38) ve Kaan G. (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kastamonu'da haber alınamayan kişi, arazide ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz