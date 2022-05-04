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Turan'ın cesedi, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alınarak hastane morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışması sonucu Turan'ın cesedi, kendisine ait arazide yaklaşık 20 metrelik yamacın dibinde bulundu.

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