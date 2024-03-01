Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.03.2024 11:12

Niğde'de koruma ve güvenlik personeline ilk yardım eğitimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli koruma ve güvenlik personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Niğde'de koruma ve güvenlik personeline ilk yardım eğitimi
[Fotograf: AA]

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde yaklaşık iki hafta süren eğitimde Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Samancı Tekin, koruma ve güvenlik personeline acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar durumun nasıl kontrol altında tutulacağı, doğru ve bilinçli müdahaleler ile ilk yardım müdahalesinde nelerin yapılacağı uygulamalı ve teorik anlattı.

Eğitimin sonunda personele sertifika verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin hedeflerine uygun olarak koruma ve güvenlik personelini daha yetkin hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Mersin'de sağlık hizmeti alan vatandaşlar hastane bahçesinde fidan dikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü
12:28
Togg'da hedef, 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmek
12:21
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
12:18
Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere kredi müjdesi
12:19
BIST 100 endeksi dünya endekslerini geride bıraktı
12:09
Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davası görülmeye başlandı
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları devam ediyor
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ