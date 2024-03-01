Niğde'de koruma ve güvenlik personeline ilk yardım eğitimi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde yaklaşık iki hafta süren eğitimde Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Samancı Tekin, koruma ve güvenlik personeline acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar durumun nasıl kontrol altında tutulacağı, doğru ve bilinçli müdahaleler ile ilk yardım müdahalesinde nelerin yapılacağı uygulamalı ve teorik anlattı.

Eğitimin sonunda personele sertifika verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin hedeflerine uygun olarak koruma ve güvenlik personelini daha yetkin hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.