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Güncel
AA 01.03.2024 11:04

Trabzon'da 75 kamu personeline dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi

İletişim Başkanlığınca Trabzon Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden toplam 75 gönüllü kamu personeline dezenformasyonla mücadele eğitici eğitimi verildi.

Trabzon'da 75 kamu personeline dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim öncesinde konuşan Vali Aziz Yıldırım, doğru bilgiye ulaşmanın kolaylığının yanında ulaşılan bilginin doğruluğunu test etmenin zor olduğunu söyledi.

Yıldırım, bugün kütüphaneler dolusu kitap varken bilgiye erişmede sadece internet ortamı kullanırsa yanlışa düşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yazılı bilimsel kitaplar her alanda hem müellifinin imzasını taşıyor hem inkar etme imkanı olmuyor hem de o ciltlerin, o sayfaların içerisinde yazılı olanları siz bizzat görebiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz. Ama internet ortamı öyle değil, 'Falanca şöyle söyledi.' diye pek çok haber ya da slogan sözlerle karşılaşıyoruz. 'Nereden buldun?' diyorsunuz, 'Falanca bana mesaj olarak attı ya da şu sosyal medyada gördüm.'"

Bugünün dünyasında, bugünün iletişim imkanları ve teknolojileriyle sosyal medyada ve internet ortamında her şeyin yapılabileceğini ifade eden Yıldırım, "Gördüğümüz her şeye inanmamamız gerek. Mutlaka sorgulayan ve doğrusunu araştıran ve bunu yapmadan da yaymayan bir hareket tarzı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde vebal altındayız." dedi.

Konuşmaların ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanı Ümmühan Yücel katılımcılara sunum yaptı.

Eğitim sonunda sertifika alacak kursiyerler, okullarda ve kurumlarda dezenformasyonla mücadele eğitimi verecek.

Programa, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Emin Aşık Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Uygun da katıldı.

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