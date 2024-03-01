Duman 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.03.2024 10:23

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Rize'de başladı

Rize'de, "2024 Yılı Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması" başladı.

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Rize'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyünde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 60 sporcu, 6 kategoride hız yarışlarında dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışları, Vali İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer yetkililer de takip etti.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, yarışmayı çok önemsediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya destek verdiğini ifade eden Eminoğlu, "2020 Olimpiyatları'nda Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimizin en büyük başarı dönemini yaşadık. En fazla altın ve madalya dönemini geride bıraktık. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Bir taraftan da 2025 Dağcılık Dünya Şampiyonası'nın burada olabilme heyecanını yaşayacağız. Kota çalışmaları yapılıyor." dedi.

Eminoğlu, Cimil Yaylası'nın çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Nisan ayına kadar buralarda kar oluyor ve kayak yapılabilmesi bu anlamda çok kıymetli. Dünya Şampiyonası'nın burada yapılması, Cimil Yaylası'nın turizm açısından bütün dünya uluslararası kamuoyunda bilinirliğin artırması ülkemize çok ciddi değer katacaktır." diye konuştu.

Şampiyona, yarın yapılacak bireysel yarışmalarla tamamlanacak.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Karabük'te Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
Depremzede esnafa faiz indirimli kredi desteği
11:09
Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı
11:10
Yapay zeka alışveriş alışkanlıklarını analiz ediyor
11:05
Dış ticaret açığındaki azalış 6 aydır sürüyor
10:52
TCMB Ödeme Sistemleri yenilenmiş haliyle devreye alındı
10:45
ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırılmasının bildirilmemesinde tüm sorumluluğu üstlendi
Kışı adada geçiren hayvanların balıkçı tekneleriyle dönüş yolcuğu
Kışı adada geçiren hayvanların balıkçı tekneleriyle dönüş yolcuğu
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ