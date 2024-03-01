Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.03.2024 11:11

Mersin'de sağlık hizmeti alan vatandaşlar hastane bahçesinde fidan dikti

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde hizmet alan vatandaşlar hastane bahçesine turunç ve harnup fidanı dikti.

Mersin'de sağlık hizmeti alan vatandaşlar hastane bahçesinde fidan dikti

"Çınarlarımızdan Geleceğe Bir Fidan Projesi" kapsamında merkezde hizmet alan vatandaşlarla hastane bahçesinde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte vatandaşlar, hastane bahçesinde belirlenen alana turunç ve harnup fidanı dikti.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Yimsek, gazetecilere, hastanede tedavi olan vatandaşlar için sosyal programlar yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları programlarla hastalara katkı sunduklarını dile getiren Yimsek, "Bugün düzenlediğimiz etkinlikte hastaların yaşama sarılmasını görmek bizi mutlu etti. İnsana dokunmak esas olmalı. Burada insana dokunduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

YAŞAM Sorumlusu İç Hastalıkları ve Yaşlılık Hastalıkları Uzmanı Dr. Ercüment Öztürk de hastaların bu merkezi ile olan bağlarını güçlendirmek için etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Gerontolog Meltem Sungur da etkinlikle hem doğaya hem de gelecek nesillere fayda sağlamak istediklerini kaydetti.

Gerontolog Ali Tanık da merkeze gelenlerle aile olmayı başardıklarını dile getirdi.

Merkezde tedavi olan Elif Bozkurt, fidan diktikleri için mutlu olduklarını belirterek, kendilerine sağlık hizmeti sunanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan hastalardan 81 yaşındaki Ayben Özek de hastanede tedavi aldıktan sonra fidan diktiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Kayseri'de silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü
12:28
Togg'da hedef, 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmek
12:21
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
12:18
Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere kredi müjdesi
12:19
BIST 100 endeksi dünya endekslerini geride bıraktı
12:09
Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davası görülmeye başlandı
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları devam ediyor
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ