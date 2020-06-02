Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü satışı yapan işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde, 28 kilogram açık tütün, 3 kilogram nargile tütünü, 3860 doldurulmuş makaron, 176 puro ele geçirdi.

Kaçak tütünlere el konulan denetimlerde, 3 işyeri ve 3 kişiye para cezaları uygulandı.