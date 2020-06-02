Haber Giriş: Kaynak: AA
Niğde'de kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de yapılan denetimlerde yaklaşık 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü satışı yapan işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde, 28 kilogram açık tütün, 3 kilogram nargile tütünü, 3860 doldurulmuş makaron, 176 puro ele geçirdi.
Kaçak tütünlere el konulan denetimlerde, 3 işyeri ve 3 kişiye para cezaları uygulandı.
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