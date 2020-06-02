Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi'nde sürücü Ertuğrul Ş'nin park ettiği 41 AEA 262 plakalı minibüs, el frenini çekmeyi unutması nedeniyle geriye doğru hareket etti.

Yaklaşık 100 metre giden minibüs, bir iş yerine girmek üzereyken şans eseri kaldırıma çarparak durdu.

Kazada minibüste hafif hasar oluştu.