İlçede fide üreten Gıyas Sert, virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde bağ ve bahçe işlerine ilginin arttığını söyledi.

Sert, "Özellikle şehir merkezinde yaşayanlar toprağın değerini daha iyi anladı. İnsanlar aileleriyle bahçeli evlerine gelerek burada vakit geçiriyor. Seramızda domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebze fideleri var. Bunun yanında tohumdan üretim de yapıyoruz. Tohum satışları da arttı bu dönemde" dedi.

Sert, şehirde yaşayan vatandaşlardan bazılarının ilçede arazi, bağ ve bahçe satın almak için de geldiğini sözlerine ekledi.