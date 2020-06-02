Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'teki bir depoya düzenlenen operasyonda 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Gaziantep'te alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjanın bulunduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Sahte deterjana el konulurken, depodaki bir şüpheli gözaltına alındı.
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