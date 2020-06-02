Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı iken bulunan 2 kızıl şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çektikleri belirlenen şahinler, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime ulaştırıldı.

Yaralı kızıl şahinler, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılacak.