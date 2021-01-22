Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'nin Bor ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurkuyu beldesi Kule mevkisindeki sit alanında izinsiz kazı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 6 kişiyi iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.
İş makinesine el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
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