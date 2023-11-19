Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Merkeze bağlı Çavdarlı köyünde besicilik yapan Tarık Işık, sabah hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 6 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

İncelemede, 6 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğu, sigortalarının da bulunmadığı tespit edildi.

Gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören elektrik kablolarından elektrik kaçağının meydana geldiği belirlendi.