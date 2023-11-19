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Güncel
İHA 19.11.2023 12:56

Engelsiz yaşam merkezinde gönüllü saç kesimi ve bakımı yaptılar

Ardahan’da bir grup kuaför, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan vatandaşlara gönüllü olarak saç kesimi ve bakımı yaptı.

Engelsiz yaşam merkezinde gönüllü saç kesimi ve bakımı yaptılar

Altın kalpli makas kuaför ekibi tarafından, Rehabilitasyon Merkezinde bulunan vatandaşlara gönüllü olarak saç kesimi, sakal tıraşı ve saç bakımı gibi kuaför hizmetleri verildi.

Gönüllü Kuaförlerden Kubilay Koçak, “Engelsiz Yaşam Merkezinde kuaför hizmetini artık aralıksız sürdüreceğiz. Engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmak amacıyla ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Onların her zaman yanındayız. Yeter ki onlar morallerini yüksek tutup, hayata sıkı sıkıya sarılsınlar ve bizden dualarını esirgemesinler” dedi. 

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