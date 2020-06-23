Altunhisar ilçesindeki Hanzade Çiftliği'nin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.