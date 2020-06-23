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Erzincan'da ağaçtan düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyündeki evinin bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkan eski köy muhtarı Salim Aksu (62), yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan Aksu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı ilçe hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aksu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Terzibaba Camisi morguna konuldu.
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