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Güncel
AA 14.05.2024 17:09

Niğde'de belediye personeline diksiyon eğitimi verildi

Niğde Belediyesi personeline diksiyon ve etkili iletişim semineri verildi.

Niğde'de belediye personeline diksiyon eğitimi verildi
[Fotograf: AA]

Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diksiyon eğitmeni Seçil Gün tarafından Belediye Meclisi Salonu'nda diksiyon ve etkili iletişim semineri verildi. 

Seminerde, katılımcılara günlük hayatta sık yapılan konuşma hataları, doğru konuşma teknikleri, topluluk önünde konuşmada önemli hususlarla hitabet gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Niğde'de belediye personeline diksiyon eğitimi verildi

Hitap tarzı, kılık kıyafet, nezaket kuralları anlatıldı

Seçil Gün, insanın iletişim sırasında özgüvenli, konuşma şekli, kılık ve kıyafeti, samimiyet, nezaketi, mimik hareketleri ve hitap tarzının önemini vurguladı.

Yaklaşık 2 saat süren seminer, soru cevabın ardından sona erdi.

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