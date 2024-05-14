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Güncel
AA 14.05.2024 17:01

Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
[Fotograf: AA]

Rize'de doktor Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş yaptı.

Grup adına açıklama yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Güzel, 7 aydır devam eden soykırım ve zulme sabreden onurlu Gazze halkına ve bütün zorluklar içerisinde açlığa, ilaçsızlığa rağmen kendi canı pahasına hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli hekimlerine ve sağlık çalışanlarına büyük saygı duyduklarını söyledi.

Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

Gazze'de taş üzerinde taş koymayan işgalci İsrail'in son günlerdeki hedefinin Refah kenti olduğunu söyleyen Güzel, şöyle konuştu: "Refah, saldırıların başından beri güvenli bir yer umudu ile 1,3 milyon Filistinlinin sığındığı 55 kilometrekarelik toprak parçası. Haktan, hukuktan, vicdandan, insanlıktan nasibini almamış İsrail, 7 aydır güvenli olduğu iddiası ile insanları göçe zorladığı Refah'a şimdi karadan ve havadan saldırmaya başladı. Adeta bir açık hava hapishanesi olan Filistin'in dünya ile tek bağı olan Refah'ta da soykırımdan başka kelimeyle anlatılmayacak bir zulüm yaşanıyor. Çaresiz halk, Gazze'nin yerle bir edilmiş kuzey kesimlerine doğru ilerlemek zorunda kalıyor."

Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

"Boykotu alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler mazlumlar olacak"

Güzel, bugün zulme susanların ve yardımcı olanların ilerde utancından kaçacak delik arayacağını ve yargılanmaktan kurtulamayacağını savunarak, "Elbet bugünler de tarih olacak. Biz Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımızda, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda, imkan ve şartlar müsait olmadığında eylemle yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda, zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını haykırdığımızda, dua ile Allah'tan yardım, sabır ve metanet dilediğimizde, boykotu gevşetmediğimizde, alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler mazlumlar olacaktır." diye konuştu.

Kentte 26 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiren grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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