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Güncel
AA 14.05.2024 16:07

Batman'da 1333 kişiye trafik eğitimi verildi

Batman'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında 1333 kişiye temel trafik eğitimi verildi.

Batman'da 1333 kişiye trafik eğitimi verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 385 öğrenciye trafik eğitim parkında, 485 öğrenciye de okullarında temel trafik farkındalık eğitimi verildi.

1333 vatandaş bilgilendirildi

Ekiplerce bir alışveriş merkezi içinde açılan stantta da 65 kişiye temel trafik kuralları anlatıldı, farkındalık eğitimi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirlerarası yolcu otogarında şoför ve yolculardan oluşan 80 vatandaşımıza trafik haftası kapsamında temel trafik farkındalık eğitimi, uygulama noktasında bulunan yaşam tünelinde, şehirlerarası yolculuk yapan 105 araç sürücüsüne aşırı hız, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konularından oluşan video gösterileri marifetiyle yapılan bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Bu kapsamda toplam 1333 vatandaşımıza Karayolları Trafik Haftası ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır."

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