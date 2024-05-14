Ardahan'da Ilgar Dağı'na çıkmaya çalışan sürücüler kar yağışı nedeniyle zorlandı

Doğu'da bir süredir etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araç sürücüleri zincir takarak yoluna devam edebildi.
Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof’ta da kar yağışı etkili oldu. Yeşile bürünen ilçe merkezinin aksine yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan-Posof arasındaki 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda ulaşım güçlükle sağlandı.
Sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Posof ilçesinde tarımla uğraşan Cemal Demirci, kar yağışının tarımı olumsuz etkileyeceğini söyledi.