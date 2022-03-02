Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde yapılan 4 otomobilden akü ve bir iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler Ü.Ü.Y. ve U.Y'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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