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Güncel
AA 05.12.2023 17:25

Niğde'de "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Niğde'de "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Niğde'de "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım Orman ve İnsan" sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde Vali Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Çelik, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Sergide, 120 fotoğrafın yer aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye tarım memleketi, Niğde'de tarımsal faaliyetin çok yoğun olduğu bir il. Birçok tarımsal ürünü içinde barından Niğde, Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden biri. İnşallah önümüzdeki yıllarda Niğde'den konusu tarım ve insan olan derece alan daha fazla fotoğraf görürüz."

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