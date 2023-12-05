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Güncel
AA 05.12.2023 17:14

Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık tır şoförü Yunus Ş. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G. ile kazaya karışan ilk tırın sürücüsü Umut G'nin katılmadığı duruşmada, yaralılar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu.

Sanık Yunus Ş. savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın mevcut halinin devamına, tutuksuz Umut G'nin de kaçma ihtimaline karşı tutuklanması talebini bildirdi.

Avukatı da tutuklu sanık Yunus Ş'nin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Ş'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tır şoförlerinden Umut G. ve Yunus Ş. ile şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

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