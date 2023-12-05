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Güncel
AA 05.12.2023 17:06

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi, 161 şüpheli yakalandı.

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında kasım ayında 154 olaya müdahale edildiği ve yakalanan 161 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 8 bin 215 paket kaçak sigara, 47 elektronik sigara, 43 gümrük kaçağı cep telefonu, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 115 fişek, 768 bronz sikke ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmalar kapsamında yakalanan şahıslardan 3'ünün çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar da ise 26 bin 840 aracın kontrol edildiği, 921 sürücüye idari para cezası uygulandığı, 169 aracın trafikten men edildiği ifade edilerek, yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında da haklarında yakalama kararı bulunan 632 kişinin yakalandığı kaydedildi.

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