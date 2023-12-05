Ardahan'da öğrenci ve velilerden Filistin'e destek için kermes

Velilerce yiyecek ve içecek satışı yapılan okulun salonundaki kermeste, öğrenciler de hem satış yaptı hem de harçlıklarını bağışladı.

Kermeste toplanacak para, Filistin'e gönderilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, kermesi başka okullarda da yaptıklarını, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

Bu duyarlılığın, Filistin adına taze tutulması gerektiğini anlatan Yıldız, "Herkes üzerine düşeni yaparsa oradaki kardeşlerimize yapılan zulüm durur." dedi.

Kars Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık ile Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek de satılan ürünlerden alarak kermese destek verdi.