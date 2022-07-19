Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ceyda Şengül birinci oldu.

Şengül ve ailesi ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, Vali Koç'u ziyaret etti.

Koç, Şengül'ü tebrik ederek, eğitim hayatında başarılar diledi ve kitap hediye etti.