Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 10.11.2023 12:40

Niğde, misket elmanın üretim merkezi oldu

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Amasya elması olarak bilinen 'misket elma' üretiminde kent olarak Türkiye'de ilk sırada olduklarını kaydetti.

Niğde, misket elmanın üretim merkezi oldu

Niğde’de elma hasadının sona ermesiyle birlikte yaklaşık 600 bin ton rekolte elde edildi. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıla göre artış yaşandığını, Amasya elmasında misket elması üretiminde Türkiye’de ilk sırada Niğde’nin yer aldığını belirtti. Misket elma üretiminde Niğde'nin Türkiye’de söz sahibi iller arasında yer aldığını ifade eden Kenar, `Niğde'de üretilen misket elması sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Niğde'de misket elma üretimi yüzde 40 oranına ulaştı` dedi.

Elma üretiminde bu yıl değer kaybı yaşanmadı

Kuraklık anlamında bir olumsuzluk olmadığını ancak doğal afetler konusunda dolu yağışları ve kara leke hastalığın olmasına rağmen genel olarak çok fazla değer kaybının yaşanmadığına ifade eden Kenar, `İhracatın artarak devam edeceğini öngörüyorlar. Öne çıkan pazarlar olarak Hindistan, Dubai, Rusya, Libya ve Uzakdoğu ülkeleri yer alıyor. O bölgeden daha fazla talep yüksek. Üretilen elmaların yaklaşık yüzde 30 ile 40 oranında bir bölümü ihracata gidiyor’’ ifadelerini kullandı.
Niğde’de elma bahçesi kurulumunda acilen toplulaştırma yapılması gerektiğini belirten Kenar, `Niğde'nin rakım olarak elmaya elverişli olması nedeniyle son zamanlarda elma bahçesi kurulumunda büyük bir artış yaşanıyor. Ama ilimizde geçmiş dönemlerde elma yetiştirilen bölgelere baktığımızda 50-60 yıllık ağaçların bulunuyor. Bu ağaçların artık ömrünü doldurduğunu ve artık sökülüp yenilerinin dikilmesi gerekiyor. Devletimiz tarafından buralarda acilen bir toplulaştırmaya gidilerek bu bahçelerin birleştirilerek çiftçilik yapan küçük aile işletmeleri desteklenmesi gerekmektedir` diye konuştu.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Giresunspor Teknik Direktörü Birinci, Tuzlaspor maçında 3 puan hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir
13:13
DSÖ: Gazze'de 20 hastane kullanım dışı, yoğun şiddet var
13:07
Girişimciler KOSGEB'in destek programından memnun
13:02
Ukrayna: Kırım'da Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurduk
12:57
Ankara'da zincirleme kaza: 6 yaralı
12:56
Çanakkale Boğazı'nda Büyük Önder Atatürk andı
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ