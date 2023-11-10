Tunceli'nin Akpazar Ovası'nda 90 çiftçi 1700 dekarda şeker pancarı üretiyor

Kentte, tarım ve hayvancılık ile arıcılık faaliyetleri birçok ailenin önemli gelir kaynağı arasında yer alıyor.

Mazgirt ilçesinde yaşayan köylüler de son yıllarda Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünün hayata geçirdiği projeler ile modern sulamadan faydalanmaya başladı.

Bu sayede ilçenin Akpazar Ovası'ndaki atıl arazilerini değerlendiren üreticiler, tarlalarını buğday ile arpanın yanı sıra şeker pancarı, ayçiçeği, mısır ve yonca gibi ürünler ekerek değerlendiriyor.

Bölgede yaklaşık 1700 dekarda şeker pancarı üreten 90 çiftçi, şu sıralar arazilerinde yoğun hasat mesaisi yapıyor. Günün erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan üreticiler, ilk olarak traktör desteğiyle yüzlerce dönüm alana ekili pancarları topraktan söküyor.

Pancarları römorklara yükleyen köylüler, daha sonra bir araya istifledikleri ürünleri bıçak yardımıyla otlarından temizliyor. Gerekli işlemlerin ardından üreticilerce tırlara yüklenen pancarlar, işlenmek üzere Elazığ Şeker Fabrikasına taşınıyor.

"Modern sulama sayesinde ürün çeşitliliği arttı"

Üreticilerden Hakan Kaylı, yıllardır tarımla uğraşarak geçimini sağladığını söyledi.

Yaklaşık 1000 dönüm arazisinin bulunduğunu belirten Kaylı, yöre halkının genel olarak kuru tarımla ilgilendiğini dile getirdi.

Modern sulama sistemleri sayesinde ürün çeşitliliğinin arttığını anlatan Kaylı, "Şeker pancarı ekimi şubat ayında başlar ve o zaman tarlalar hazırlanır. Nisan ve mayıs ayı aralığında da pancar tohumları toprakla buluşturulur. Şeker pancarını ton olarak satıyoruz ve yüzde 15 şeker oranı gelirse 1700 lira taban fiyatımız var. Eğer yüzde 16 ile yüzde 18 şeker oranı çıkarsa tonda 80 ila 140 lira arasında fiyatlarımız yükseliyor" dedi.

Köylülerden Saniye Polat da yaklaşık 50 yıldır hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerle uğraştığını anlattı.

Tarlada çalışmanın zor olduğunu belirten Polat, "Pancar ekimi bahar aylarında başlıyor. Tohum ekiyoruz, suluyoruz, büyütüyoruz ve en son da güzün hasadını yapıyoruz. Sabah saat 5 gibi tarlaya geliyoruz ve akşama kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.