Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize il genelinde hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kaçkar Dağları Milli Parkı ile çevresindeki yaylalarda gece başlayan kar etkili oldu.

Bölgede 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Huser Yaylası'nda karın ardından oluşan sis bulutu ise güzel görüntüler oluşturdu.

Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda da yağış aralıklarla etkili oldu.

Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşlara artık bölgede kalmamaları uyarısında bulundu.

Ardahan

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun yüksek mevkileri, yağışla beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, bazı güzergahlarda karla mücadele çalışması yaptı.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunu kullanan tır sürücüsü Selman Alma, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Azerbaycan'dan geliyorum. Kar yağışını görünce durup fotoğraf çekmek istedik. Manzara güzel." dedi.

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve araçlar, kırağıyla kaplandı.