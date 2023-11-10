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Güncel
AA 10.11.2023 12:05

Mardin'de OSB'de kurulacak tesisin temeli törenle atıldı

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak mısır kurutma ve ürün depolama tesisinin temeli törenle atıldı.

Mardin'de OSB'de kurulacak tesisin temeli törenle atıldı

Temel atma törenine, Azim Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, Azim Grup Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Metin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Orhan İlhan, gazetecilere, doğdukları topraklara yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Temelini bugün attığımız yatırımımız inşallah en kısa zamanda biter ve başka yatırımlarımızın temelini atarız" dedi.

Fatih Metin de kurulacak tesiste mısır kurutulacağını, hububat depolanacağını ifade ederek, bu yatırımın kente, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

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