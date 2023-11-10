Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.11.2023 12:39

Giresunspor Teknik Direktörü Birinci, Tuzlaspor maçında 3 puan hedefliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci, ligin 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Tuzlaspor karşısında 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Giresunspor Teknik Direktörü Birinci, Tuzlaspor maçında 3 puan hedefliyor

Birinci, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, son 2 haftada 4 puan toplayarak çıkış yakaladıklarını ifade etti.

Göreve geldiği günden itibaren takımla sıkı bir çalışma programı uyguladığını vurgulayan Birinci, "Takımımızın genç olmasının verdiği avantaj ve dezavantajları var. Ancak biz genç ve dinamik olmamızın verdiği avantajları ön palana çıkartarak bir yol haritası çiziyoruz. Ligin başından bu yana evinde kazanamayan bir Giresunspor vardı. Burada galibiyet almak ve bu sevinci taraftarlarımızla birlikte kutlamayı çok istiyorduk, çok şükür bunu başardık" değerlendirmesinde bulundu.

Birinci, son haftalarda yakaladıkları çıkışı Tuzlaspor'u da mağlup ederek sürdürmeyi amaçladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca yaptığımız taktik antrenmanlar ve analiz toplantılarımız neticesinde istediğimiz oyunu da sahaya yansıtabilirsek puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Giresunspor'un çok büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum, daha önce de belirttiğim gibi burası benim evim ve biz çotanak armanın en iyi şekilde temsil edilmesi için her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz"

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Tunceli'nin Akpazar Ovası'nda 90 çiftçi 1700 dekarda şeker pancarı üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir
13:13
DSÖ: Gazze'de 20 hastane kullanım dışı, yoğun şiddet var
13:07
Girişimciler KOSGEB'in destek programından memnun
13:02
Ukrayna: Kırım'da Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurduk
12:57
Ankara'da zincirleme kaza: 6 yaralı
12:56
Çanakkale Boğazı'nda Büyük Önder Atatürk andı
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ