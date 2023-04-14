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Güncel
DHA 14.04.2023 13:29

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı

Nevşehir’de, jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık teknik takip ve istihbari çalışmalarla uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri belirledi. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı operasyonda, belirlenen 70 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 12 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 209 tabanca mermisi ile 74 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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