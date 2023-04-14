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Güncel
İHA 14.04.2023 12:15

Cideliler şenliklerle Ramazan ruhunu yaşadı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ramazan Şenliğinde yüzlerce vatandaş doyasıya eğlendi.

Cideliler şenliklerle Ramazan ruhunu yaşadı
[Fotograf: İHA]

Kastamonu’nun Cide ilçesinde gelenek ve göreneklerin yaşatılabilmesi için Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirildi.

Cide Belediye Meydanında düzenlenen Ramazan şenliği, mehter takımının gösterisiyle başladı. Birbirinden güzel marşların seslendirildiği mehter gösterisinin ardından Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Gösteri çocuklardan büyük ilgi gördü. Şenlikte, Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra katılımcılara irmik tatlısı ve çay ikram edildi.

Şenlikte mehteran ekibinin seslendirdiği eserlere vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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