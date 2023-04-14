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Güncel
İHA 14.04.2023 12:12

Isparta'da şehit aileleri ve gaziler için iftar

Isparta’da şehit aileleri ve gaziler için Isparta Valiliği tarafından iftar programı düzenlendi. İftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulması ve dua edilmesiyle başladı.

Isparta'da şehit aileleri ve gaziler için iftar
[Fotograf: İHA]

Programda konuşan Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim için çok özeldirler.

Güzel yurdumuzun korunması için canlarını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizlere emanettir.

Sizleri devlet olarak sürekli hatırlıyor, yanlarınızda yer alıyoruz. İşte bu iftar soframızda da yine sizlerle buluşuyor, bir araya geliyoruz. Onlara olan vefa ve şükran borçlarını ödemek mümkün değil.

Ama burada olduğu gibi gururla ifade ediyoruz. Devlet olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında hep olduk bundan sonra da inşallah olmaya devam edeceğiz” dedi.

İftar programına Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek ile birlikte, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Vekili Albay Selim Gümüşcan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. 

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