İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu, İ.A.Ş'nin Avanos ilçesindeki ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 13 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı için 38 aparat, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 57 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A.Ş, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletlerin kullanımına muhalefet" suçlarından tutuklandı.