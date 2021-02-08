Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydikemer'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.
Ekipler 3 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 yıldır aranan F.E'yi Bağlıağaç Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.
Yapılan araştırmada hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
F.E, daha sonra cezaevine gönderildi.
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