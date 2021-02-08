Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 103 kişiye 202 bin 966 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 598 personelin katılımıyla, 2 bin 268 işletme, bin 358 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.
Denetimlerde, tedbirlere uymayan 103 kişiye 202 bin 966 lira ceza uygulandı.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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