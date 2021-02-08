İl Jandarma Komutanlığına bağlı 598 personelin katılımıyla, 2 bin 268 işletme, bin 358 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.

Denetimlerde, tedbirlere uymayan 103 kişiye 202 bin 966 lira ceza uygulandı.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.