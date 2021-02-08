Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 27 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 27 kişiye para cezası verildi, aranan 20 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 5-8 Şubat tarihleri arasında il genelinde 114 ekip ve 628 personelin katılımıyla 107 uygulama noktasında denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde, 5 bin 49 kişi sorgulanırken, aranan 20 kişi yakalandı. Toplam 3 bin 444 aracın sorgulandığı denetimlerde, 79 araca 50 bin 533 lira para cezası uygulandı, 22 araç trafikten men edildi.
Ayrıca, 27 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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