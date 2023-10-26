Nevşehir'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek için "sessiz" eylem

Genç İHH tarafından düzenlenen eylem için öğrenciler Milli İrade Caddesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde İsrail karşıtı dövizlerle kaldırımda "sessiz" eylem gerçekleştirirken, gençlerden birinin temsili kefene sarılmış çocuk naaşına sarılarak bekleyişi dikkati çekti.

Etkinliğe katılanlardan Yunus Emre Tipit, İsrail'in Filistinli sivillere soykırım uyguladığını, farkındalık oluşturmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dünyanın İsrail'in saldırılarına suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Tipit, "İsrail uzun yıllardır Filistin halkına saldırılarını sürdürüyor. Son dönemde artan bombardımanlarda çocuklar katlediliyor. Hastane ve okul gibi savaşla ilgisi bulunmayan alanlar da vurularak sivil ölümlerine neden olunuyor. Biz dünyayı uyandırana kadar durmayacağız" dedi.

Fatma Nur Yücel ise insanlık tarihinin en elem verici dönemine şahit olunduğunu, İsrail'in sürdürdüğü zulmün sona ermesini dilediklerini ifade etti.