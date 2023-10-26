Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2023 17:34

Nevşehir'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek için "sessiz" eylem

Nevşehir'de üniversite öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla "sessiz" eylem gerçekleştirdi.

Nevşehir'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek için "sessiz" eylem

Genç İHH tarafından düzenlenen eylem için öğrenciler Milli İrade Caddesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde İsrail karşıtı dövizlerle kaldırımda "sessiz" eylem gerçekleştirirken, gençlerden birinin temsili kefene sarılmış çocuk naaşına sarılarak bekleyişi dikkati çekti.

Etkinliğe katılanlardan Yunus Emre Tipit, İsrail'in Filistinli sivillere soykırım uyguladığını, farkındalık oluşturmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dünyanın İsrail'in saldırılarına suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Tipit, "İsrail uzun yıllardır Filistin halkına saldırılarını sürdürüyor. Son dönemde artan bombardımanlarda çocuklar katlediliyor. Hastane ve okul gibi savaşla ilgisi bulunmayan alanlar da vurularak sivil ölümlerine neden olunuyor. Biz dünyayı uyandırana kadar durmayacağız" dedi.

Fatma Nur Yücel ise insanlık tarihinin en elem verici dönemine şahit olunduğunu, İsrail'in sürdürdüğü zulmün sona ermesini dilediklerini ifade etti.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ