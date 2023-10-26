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Güncel
AA 26.10.2023 17:30

Katar, Hindistanlı 8 eski deniz subayını İsrail adına casusluktan idama çarptırdı

Katar yargısı, İsrail adına casusluk suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı 8 eski deniz subayını idama mahkum etti.

Katar, Hindistanlı 8 eski deniz subayını İsrail adına casusluktan idama çarptırdı
[Fotograf: Reuters]

Hindistan'ın NDTV televizyonuna göre, Katar'da bir mahkeme, geçen yıl casusluk ithamıyla tutuklanan Hindistanlı 8 eski deniz subayı hakkında idam cezası verdi.

İdama mahkum edilen Hindistanlı eski deniz subaylarının Katar'ın yürüttüğü bir denizaltı projesinde çalıştığı aktarıldı.

Kararı, "şoke edici" olarak nitelendiren Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İdam kararı bizi derinden sarstı. Ayrıntılı kararı bekliyoruz. Aile üyeleri ve hukuk ekibiyle temas halindeyiz ve tüm yasal seçenekleri araştırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hindistan donanmasının eski mensubu 8 Hint subayı Ağustos 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklanmıştı. Tutuklanan subaylar ilk kez mart ayında mahkemeye çıkarılmıştı.

Konuyla ilgili Katarlı yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

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