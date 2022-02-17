Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim
Su abonelerinden alınan Katma Değer Vergisi oranında yüzde 7 indirim uygulamasını hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, mart ayında tarifeye ek olarak yüzde 7 indirim daha yapacak.
Nevşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin yanı sıra yüzde 7 oranında ek indirim yaparak su tarifelerinde toplam yüzde 14 indirim uygulayacak.
Böylece Cumhurbaşkanlığı kararınca uygulanan yüzde 7’lik indirim oranını yüzde 14’e yükseltmiş olacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Savran, yeni kararla su faturalarına yansıyacak indirim oranının yüzde 14'e ulaşacağını aktardı.
Savran, mart ayındaki Belediye Meclis Toplantısı'nda konuyu gündeme alarak karara bağlayacaklarını bildirdi.
Etiketler: Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan
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