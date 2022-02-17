Proje kapsamında uygulamayı babasının telefonuna indiren, geri dönüşebilen atıkları belediye görevlilerine teslim ederek puan toplayan ilkokul 2. Sınıf öğrencisi Ali Eren Aslan, topladığı 5 litre bitkisel atık yağ ve 5 kilo atık pili belediye ekiplerine atıklarını teslim etti.

Vermiş olduğu atıkların karşılığı olarak 2 bin puan toplayan Aslan, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gelerek almış olduğu puanlar karşılığında 20 ekmek fişi ödülü kazandı.

Ali Eren Aslan kazanmış olduğu puanlarla ekmek almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, atıkları toplamaya devam edip top almak istediğini söyledi.

Atıklarını teslim eden vatandaşlar, atıkların ağırlıklarına ve malzeme cinsine göre futbol topu, saç kurutma makinesi, ütü, tablet, bisiklet, belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanma, belediye halk ekmek fabrikasından ücretsiz ekmek alma gibi ödüllerin sahibi oluyor.