Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Akyazı mevkiinden atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan adam, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi’nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu’nun da bulunduğu bölgeden geçen kara yolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.
Yoldan geçen sürücüler, paraşütçüyü farkedince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.
Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Haberler
- 17:54
- 17:49
- 17:51
- 17:48
- 17:47
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz