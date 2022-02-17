Kooperatif müdürü Şükür Kalkan, yaptığı açıklamada, ilçede tiftik keçisinin artırılması yönünde hayvan sahiplerine ciddi destekler sağlandığını söyledi.

Tiftiğin kilogramını 45, oğlak tiftiğini de 50 liradan aldıklarını belirten Kalkan, "Kooperatifin aldığı fiyatların dışında tiftiğe ve oğlak tiftiğine devlet desteği da sağlanıyor. Tiftiğe devlet 40, oğlak tiftiğine de 45 lira kilo başına destek veriyor. Böylece tiftiğin kilogramı 85, oğlak tiftiğinin de kilogramı 95 liraya çıkıyor." dedi.

Geçen yıl toplam 34 ton tiftik alımı yaptıklarını dile getiren Kalkan, "Bunun 4 tonu oğlak tiftiğidir. Ortalama bir tiftik keçisinden 1,5 ila 2 kilogram tiftik yünü çıkar. 2021 yılında kooperatif üyesi tiftik keçisi sahiplerine 850 bin lira yardımda bulunduk. Ayrıca devlet, Halk Elinde Islah Projesi kapsamında hayvan başına 40 lira destek veriyor. Öte yandan koyuna 30 lira küpe desteği verilirken, bu rakam keçide 55 liradır." diye konuştu.