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Güncel
AA 24.10.2024 09:34

Nevşehir'de Kızılırmak havzasında ilaçlama çalışması yapıldı

Nevşehir'de, İl Özel İdaresi ekiplerince Kızılırmak havzasında canlı yaşamına olumsuz etki eden simulium cinsi sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Nevşehir'de Kızılırmak havzasında ilaçlama çalışması yapıldı

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli noktalarda yıl boyunca belirli aralıklarla sürdürdüğü ilaçlama çalışmasının son aşamasını gerçekleştirdi.

Akarsuyun orta bölgelerine kadar ilerleyen görevliler, larvaların oluşumunu engellemek amacıyla yosunlu alanları ilaçladı.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Mustafa Enis Azaklı, ırmak çevresindeki bütün canlılara olumsuz etkisi görülen simulium cinsi sineklere karşı 2005'ten beri mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Larva oluşum dönemlerinin takip edildiğini ve yılda 9 ayrı dönemde ilaçlama yapıldığını kaydeden Azaklı, bu yılki çalışmalarda yaklaşık 3 bin litre biyolojik ilaç kullanıldığını ve yüzde 95 oranında başarı yakalandığını söyledi.

Bu sinek türünün insan hayatını olumsuz etkilemesinin yanı sıra, hayvancılık sektörüne de darbe vurduğunu dile getiren Azaklı, şöyle konuştu:

"Genellikle en erken dönemde mart, nisan aylarında ilk popülasyon yakalandığı zaman mümkünse 10’ar günlük zaman diliminde ilaçlama yapıp popülasyonu, daha larva dönemindeyken büyümeden önleyip sinek haline gelmesini engelliyoruz. En büyük zararı insan ve hayvanların baş bölgesine saldırarak nefes almalarını olumsuz etkilemeleridir. Bu sinek 3-5 kilometreye kadar gidebildiği için civar köylere de zararı var. Büyük ve küçükbaş hayvanların baş ve çene bölgelerine yapıştığında hayvanları strese sokup et verimini düşürüyor. İlacın en büyük özelliği sadece simulium cinsi sinekle mücadele ediyor, hiçbir canlıya zararı bulunmuyor."

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